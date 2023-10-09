Работодатели в России начали чаще брать на работу подростков

В России наблюдается спрос со стороны работодателей на подростков.

В компании Ozon несовершеннолетние появились еще в 2022 году. Подростков 16–17 лет стали брать специалистами по приему и подбору в дарксторы Ozon fresh: они собирают заказы и распределяют поступающие на склад товары по ячейкам. Несовершеннолетние работают только с легкими товарами с весом до 4 кг, а рабочий график таких сотрудников составляет 4 часа в день. При этом у них такие же условия оплаты труда, как у других сотрудников. Их адаптацией на работе занимается тот же руководитель смены.

Похожая ситуация и у Wildberries. Владельцы партнерских пунктов выдачи на свое усмотрение привлекают подростков, которые, как и сотрудники других возрастов, могут успешно сочетать работу в компании с учебой.

При этом работодатели не всегда понимают, как ими управлять, и опасаются проблем с законом, сообщают "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних.