09 Октября 2023
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Фото:департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Санкт-Петербурге запретили возлагать цветы к консульству Израиля

В Санкт-Петербурге у консульства Израиля не разрешают оставлять цветы.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Фонтанка". По их словам, согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. В результате люди с цветами разворачиваются обратно.

Консульство находится в бизнес-центре Renaissance Pravda, здание которого принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development.

Тем временем, у посольства Израиля в Москве ограничений на создание стихийного мемориала нет, сообщает РИА "Новости".

Напомним, россиянам рекомендовали отменить поездки в Израиль. Минэкономразвития проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности.

Теги: Израиль, Санкт-Петербург


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