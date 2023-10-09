В Санкт-Петербурге запретили возлагать цветы к консульству Израиля

В Санкт-Петербурге у консульства Израиля не разрешают оставлять цветы.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Фонтанка". По их словам, согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. В результате люди с цветами разворачиваются обратно.

Консульство находится в бизнес-центре Renaissance Pravda, здание которого принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development.

Тем временем, у посольства Израиля в Москве ограничений на создание стихийного мемориала нет, сообщает РИА "Новости".

Напомним, россиянам рекомендовали отменить поездки в Израиль. Минэкономразвития проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности.