Депутат Госдумы РФ Хинштейн осудил боевиков "Хамаса"

Глава комитета Госдумы России по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн осудил нападение палестинского исламского движения "Хамас" на территорию Израиля.

По словам депутата, "не может быть никаких оправданий для террористов, похищающих беззащитных детей и женщин". Он назвал происходящее в эти дни в Израиле "по-настоящему страшным".

Каждый, кто пытается найти какие-то объяснения действиям "Хамаса", "должен точно так же должен "понять" и Беслан, и Норд-Ост, и Буденновск", - написал парламентарий в Telegram.

Напомним, россиянам рекомендовали отменить поездки в Израиль. Минэкономразвития проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности.