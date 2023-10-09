09 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Депутат Госдумы РФ Хинштейн осудил боевиков "Хамаса"

Глава комитета Госдумы России по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн осудил нападение палестинского исламского движения "Хамас" на территорию Израиля.

По словам депутата, "не может быть никаких оправданий для террористов, похищающих беззащитных детей и женщин". Он назвал происходящее в эти дни в Израиле "по-настоящему страшным".

Каждый, кто пытается найти какие-то объяснения действиям "Хамаса", "должен точно так же должен "понять" и Беслан, и Норд-Ост, и Буденновск", - написал парламентарий в Telegram.

Напомним, россиянам рекомендовали отменить поездки в Израиль. Минэкономразвития проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности.

Теги: Хинштейн, Хамас, Госдума, Израиль


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