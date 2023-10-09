09 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В России хотят запретить мигрантам работать в больницах, школах и такси

Группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о запрете иностранцам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах и такси.

Как следует из пояснительной записке к документу, в последнее время растет негативное отношение россиян к увеличению числа неквалифицированных иностранных работников. Как считают парламентарии, это связано с активным привлечением в РФ дополнительных трудовых ресурсов. Основной приток трудовых мигрантов происходит за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, указали депутаты.

Авторы инициативы предлагают ограничить до 5% допустимую долю иностранных работников во всех видах экономической деятельности, установить полный запрет на привлечение мигрантов к "наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы". Также авторы законопроекта отметили работу в грузовых автоперевозках, "где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами". Они считают, что запрет не только снизит недовольство, но и освободит для граждан России рабочие места.

Эксперты из разных сфер не поддержали инициативу, назвав ее "средневековой" и популистской, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что В России работодателей, нанимающих трудовых мигрантов, обяжут обеспечить их жильем. В Госдуму внесут проект закона, который предусматривает создание специальных общежитий, домов, съем квартир.

Теги: мигранты, иностранцы, законопроекты


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