09 Октября 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Снег, гололед. Москвичей предупредили об ухудшении погоды

На Москву идет непогода. Городское управление МЧС предупредило москвичей о приближающихся снеге и гололеде.

С 21.00 8 октября до 21.00 9 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:

- управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

- избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений;

- парковать автомобиль вдали от деревьев;

- пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;

- не оставляйте детей без присмотра;

- будьте внимательны и осторожны!

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.

Напомним, накануне через европейскую часть России прошел глубокий атлантический циклон, вызвавший дожди, мокрый снег и сильный ветер. По данным МЧС России, из-за сильного дождя и порывов ветра до 20 м/с в 9 субъектах нарушено электроснабжение; упало более 200 деревьев; повреждены слабо закрепленные конструкции и порядка 30 авто.

Теги: погода, предупреждение


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