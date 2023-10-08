09 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россиянам рекомендовали отменить поездки в Израиль. Туроператоры должны приостановить продажу путевок

Россиянам рекомендовали отменить поездки в Израиль. Минэкономразвития проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности.

Российским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Туристам, уже находящимся в Израиле, посоветовали проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Туроператорам предписано приостановить продажу путевок до нормализации обстановки, а также обязательно информировать туристов о ситуации в стране.

В сложившихся обстоятельствах российские туристы могут в судебном порядке требовать расторжения или корректировок туристического договора, поскольку обстоятельства существенно изменились. При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Ранее стало известно, что в Израиле находится порядка 100 российских туристов, в том числе певица Глюкоза. Добровольно отказываться от поездок в Израиль туристы не намерены - данных о массовом аннулировании запланированных поездок не поступало. Туристический поток в Израиль совсем небольшой. Росавиация ограничила полеты российских самолетов в израильские аэропорты.

Между тем, среди заложников, которых захватили боевики палестинской группировки ХАМАС могут быть россияне, в том числе посетители фестиваля техно-музыки Nature Party.

Напомним, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Израиль официально перешел на военное положение. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2000 человек получили ранения. Израильские военные начали эвакуацию мирных жителей, проживающих вблизи границы с сектором Газа.

Теги: палестина, израиль, конфликт, туристы, путевка


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