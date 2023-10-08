Житель Ханты-Мансийска арестован за избиение ребенка в лифте

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело об истязаниях ребенка - 37-летний мужчина избил 7-летнего мальчика, находящегося у него на иждивении, в кабине лифта. Издевательства попали на запись камеры наблюдения.

Следствие полагает, что попавший на видео случай не единственный и мужчина умышленно и систематически мучил ребенка. Подозреваемый арестован.

Доклад о расследовании будет направлен в Центральный аппарат Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю югорского главка СК отчитаться о расследовании и всех обстоятельствах дела.