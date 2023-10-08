Бастрыкин заинтересовался отравлением лицеистов в Екатеринбурге

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о происшествии в лицее №12 Екатеринбурга, где четверо школьников отравились, предположительно, в столовой.

Напомним, ученики первого класса одной из школ Екатеринбурга обратились за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией. Согласно размещенной публикации, отец одного из обследованных учеников полагает, что дети могли отравиться в столовой образовательного учреждения.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данной информации СМИ организована процессуальная проверка.

Свое расследование проводит и управление Роспотребнадзора. У школьников взяты анализы, сейчас устанавливается, какой возбудитель мог попасть в питание детей. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. На пищеблоке проводится дезинфекция и обследование персонала столовой.