Житель Первоуральска умер рядом с больницей после обследования

Житель Первоуральска умер около больницы, откуда вышел после медицинского обследования. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проконтролировать проверку по этому инциденту и доложить ему о результатах.

Известно, что 84-летнего мужчину доставили в приемный покой на автомобиле скорой медицинской помощи. После проведенного обследования он покинул медицинское учреждение и, пройдя несколько метров, скончался.

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки.