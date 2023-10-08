08 Октября 2023
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Происшествия В России За рубежом
Фото:obozrevatel.com

Среди захваченных ХАМАС заложников могут быть россияне, - посольство

Среди заложников, которых захватили боевики палестинской группировки ХАМАС могут быть россияне. Об этом сообщает посольство Израиля в России.

У дипломатов пока нет точных данных по количеству людей, захваченных в плен, речь может идти о сотне человек. Среди них могут быть российские подданные, отмечает Коммерсант.

По данным израильских СМИ, без вести пропали около 750 человек. Некоторые из оказавшихся в заложниках были посетителями фестиваля Nature Party в кибуце Реим. Боевики расстреливали посетителей фестиваля и брали их в заложники.

Российское посольство в Израиле проверяет информацию. в частности, о похищении с фестиваля нескольких россиянок. По этой информации, около десяти девушек были похищены с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Среди них есть две с русскими именами и фамилиями. Якобы он прилетели в Израиль, чтобы послушать техно и увидеть шоу, а вместо него стали свидетелями вторжения ХАМАС. Сначала они прятались в металлических контейнерах, но когда солдаты открыли по ним огонь — побежали в пустыню. Одни сумели спастись, другие — нет. Согласно данным, опубликованным накануне, неизвестно, откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить.

Ранее стало известно, что в Израиле находится порядка 100 российских туристов, в том числе певица Глюкоза. Отказываться от поездок в Израиль туристы не намерены - данных о массовом аннулировании запланированных поездок не поступало. Туристический поток в Израиль совсем небольшой. Росавиация ограничила полеты российских самолетов в израильские аэропорты.

Напомним, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Израиль официально перешел на военное положение. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2000 человек получили ранения. Израильские военные начали эвакуацию мирных жителей, проживающих вблизи границы с сектором Газа.

Теги: палестина, израиль, конфликт, заложники


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2023 11:26 Мск Посольство проверяет информацию о похищении россиянок в Израиле

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