08 Октября 2023
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Происшествия
Фото: Reuters

Египетский полицейский расстрелял туристов из Израиля

В египетской Александрии около Помпеевой колонны - популярного туристического объекта, полицейский расстрелял туристов из Израиля. Он задержан.

В результате погибли два израильтянина и один египтянин, один человек был ранен, сообщает Интерфакс.

Египет и Израиль в 1970-е подписали мирный договор, Каир регулярно выступает как посредник в палестино-израильском конфликте. Тем не менее анти-израильские настроения весьма сильны среди жителей страны.

Напомним, сегодня Израиль официально перешел на военное положение после того, как накануне утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2000 человек получили ранения.

Израильские военные начали эвакуацию мирных жителей, проживающих вблизи границы с сектором Газа.

Теги: израиль, конфликт, турист


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