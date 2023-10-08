08 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывшего участника группы "Руки вверх!" нашли мертвым в Москве. "Он лежал в луже крови с пробитой головой"

В Москве в своей квартире был найден мертвым и, возможно, ограбленным бывший участник группы "Руки вверх!" Владимир Капырин. Капырин был джазовым пианистом и гастролировал с группой "Руки вверх!" до 2019 года, а также создавал аранжировки для концертов

Погибшего музыканта нашли родители, навестившие его квартиру после того, как он несколько дней не выходил на связь.

"Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает. Украли айфон и деньги, думаю, что приличную сумму", - цитирует РИА Новости отца погибшего.

Следствие не подтверждает криминальный характер смерти артиста. "Предварительной причиной смерти явилась сердечная недостаточность, телесных повреждений в виде пробитой головы не имелось", - сообщил источник в правоохранительных органах.

 

Теги: руки вверх, погиб


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