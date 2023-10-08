Израиль официально объявил войну

Израиль официально объявил войну. Военно-политический кабинет одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны.

По последним данным, погибли более 500 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения, передает РИА Новости.

Израильские военные начали эвакуацию мирных жителей, проживающих вблизи границы с сектором Газа.

"Общины, прилегающие к барьеру безопасности (Урим, Беэри, Нахаль-Оз, Нетив-ха-Асара, Зиким), в настоящий момент эвакуируются, и в соответствии с оперативной оценкой ситуации жителям поступило указание покинуть дома", - цитирует ТАСС сообщение армейской пресс-службы.

Дальнейшая эвакуация будет проводиться в зависимости от оперативной оценки ситуации, добавили в армии.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек.

Напомним, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.