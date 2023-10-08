08 Октября 2023
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Фото: пресс-служба ЦПКиО

Певица Глюкоза вместо концерта оказалась в израильском бомбоубежище

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) оказалась в эпицентре обострения палестина-израильского конфликта. Она прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, однако попала под бомбардировку Израиля со стороны ХАМАС.

Певица опубликовала сообщение в одной из запрещенных соцсетей, в котором рассказала, что в Тель-Авиве она находится вместе с семьей. По ее словам, некоторое время назад сработала сирена воздушной тревоги и постояльцев отеля спустили в бомбоубежище. 

Mash добавляет, что вернуться в Москву артистка пока не сможет, поскольку отменили все рейсы. Отметим, сообщалось, что Росавиация ввела ограничение для ночных рейсов в аэропорты Израиля.

Ранее стало известно, что в Израиле находится порядка 100 российских туристов. Отказываться от поездок в Израиль туристы не намерены - данных о массовом аннулировании запланированных поездок не поступало. Туристический поток в Израиль совсем небольшой.

Российское посольство сейчас проверяет информацию о том, что среди похищенных с концерта техно-музыки Nature Party были россиянки. Якобы около 10 женщин были захвачены боевиками ХАМАС, в том числе две - с русскими именами и фамилиями. Принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждена.

Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, открыли горячую линию: +972 54 962 23 41.

Накануне утром Израиль был обстрелян несколькими тысячами ракет. ХАМАС объявил, что начинает операцию "Буря Аль-Акса", ответная операция Израиля получила название "Железные мечи".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.

Теги: певица глюкоза, израиль, бомбоубежище


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