Свердловский Роспотребнадзор расследует отравление лицеистов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отравились учащиеся лицея №12. Управление Роспотребнадзор начало эпидемическое расследование происшествия.

Накануне стало известно, что четверо школьников обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. У них взяты анализы, сейчас устанавливается, какой возбудитель мог попасть в питание детей. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Организацией питания в школе занимается ООО "Аппетит". Ведомство направило на предприятие предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях, даны указания и руководству школы - необходимо произвести дезинфекцию пищеблока и обследовать сотрудников столовой.

За контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле.