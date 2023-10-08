08 Октября 2023
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Фото: Reuters

Посольство проверяет информацию о похищении россиянок в Израиле

Российское посольство в Израиле проверяет информацию, опубликованную ранее в СМИ, о похищении нескольких россиянок боевиками ХАМАС во время фестиваля в пустыне.

Пока что нет подтверждений, что среди пропавших были россиянки.

"На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался", - приводит ТАСС комментарий представителя дипломатической миссии.

Напомним, сообщалось, что около десяти девушек были похищены солдатами ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Среди них есть две с русскими именами и фамилиями. Якобы он прилетели в Израиль, чтобы послушать техно и увидеть шоу, а вместо него стали свидетелями вторжения ХАМАС. Сначала они прятались в металлических контейнерах, но когда солдаты открыли по ним огонь — побежали в пустыню. Одни сумели спастись, другие — нет. Согласно данным, опубликованным накануне, неизвестно, откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить.

Коммерсант уточняет, что российские СМИ связались с Елизаветой Прудниковой, которая указана как контактное лицо похищенной Карины Притика (Фритика). Елизавета сообщила, что не была на фестивале, но там находилась ее сестра и связи с ней нет. Девушка подчеркнула, что у них с сестрой нет российского гражданства.

Напомним, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови. 300 человек погибли, 1,5 тыс ранены после первых суток обострения конфликта.

Теги: палестина, израиль, конфликт, боевики, похищение, фестиваль, Nature Party


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