Атлантический циклон нарушил электроснабжение в 9 регионах России

В девяти российских регионах непогода нарушила электроснабжение в минувшие сутки. Напомним, через европейскую часть России с запада на восток накануне прошел глубокий атлантический циклон, вызвавший дожди, мокрый снег и сильный ветер.

По данным МЧС России, из-за сильного дождя и порывов ветра до 20 м/с в 9 субъектах нарушено электроснабжение; упало более 200 деревьев; повреждены слабо закрепленные конструкции и порядка 30 авто.

В числе регионов, жители которых остались без электричества, Псковская Новгородская, Курская, Калужская и Орловская области. В Ленинградской области уже полностью восстановлено электроснабжение. Ранее сообщалось об обесточивании населенных пунктов в шести районах Воронежской области.

В Санкт-Петербурге спасателями МЧС России совершено более 180 выездов на падение деревьев и повреждение слабозакрепленных конструкций. Также убирают поваленные деревья в Московской, Брянской, Орловской и Тульской областях.