Второй фронт арабо-израильского конфликта: Армия обороны начала наносить удары по Ливану

Израиль начал наносить удары по территории Ливана.

Армия обороны Израиля заявляет, что вооруженные силы Ливана первыми открыли огонь и получили ответный удар.

Коммерсант со ссылкой на сообщение армии передает, что израильские военные заявили о готовности "ко всем сценариям".

Напомним, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови. 300 человек погибли, 1,5 тыс ранены после первых суток обострения конфликта.