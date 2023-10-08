РИА Новости: В Снегиревке "Правый сектор"* расстрелял больше 20 пророссийски настроенных украинцев

22 жителя херсонской Снегиревки были расстреляны националистами "Правого сектора"* за пророссийские взгляды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Данные получены от нескольких жителей деревни.

Убийства произошли 13 сентября.

После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация.