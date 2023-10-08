300 человек погибли, 1,5 тыс ранены из-за боев в Израиле

Более 300 человек погибли в Израиле из-за обострения арабо-израильского конфликта, число пострадавших превысило полторы тысячи человек.

Интерфакс передает, что число погибших будет увеличиваться, поскольку многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы.

Палестинские боевики захватили десятки заложников, гражданских и военных, их удерживают на территории Газы.

Напомним, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.