Росавиация ограничила полеты в Израиль для российских самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ограничило полеты в Израиль для российских самолетов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о самолетах, вылетающих ночью.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03.00 мск 08 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", - говорится в сообщении.

Авиакомпаниям предписано предоставить пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги, билеты можно будет вернуть или обменять без штрафа.

Для решения вопросов пассажиры задержанных рейсов могут обращаться по телефонам контактных центров авиакомпаний:

- авиакомпания "Ред Вингс" - 8-495-212-12-51;

- авиакомпания "Азимут" - +7 863 - 226 -00 -05.

Накануне стало известно, что в Израиле находится порядка 100 российских туристов. Отказываться от поездок в Израиль туристы не намерены - данных о массовом аннулировании запланированных поездок не поступало. Туристический поток в Израиль совсем небольшой.

Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, открыли горячую линию: +972 54 962 23 41.

Накануне утром Израиль был обстрелян несколькими тысячами ракет. ХАМАС объявил, что начинает операцию "Буря Аль-Акса", ответная операция Израиля получила название "Железные мечи".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.