Росавиация ограничила полеты в Израиль для российских самолетов

08 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Росавиация ограничила полеты в Израиль для российских самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ограничило полеты в Израиль для российских самолетов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о самолетах, вылетающих ночью.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03.00 мск 08 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", - говорится в сообщении.

Авиакомпаниям предписано предоставить пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги, билеты можно будет вернуть или обменять без штрафа.

Для решения вопросов пассажиры задержанных рейсов могут обращаться по телефонам контактных центров авиакомпаний:

- авиакомпания "Ред Вингс" - 8-495-212-12-51;

- авиакомпания "Азимут" - +7 863 - 226 -00 -05.

Накануне стало известно, что в Израиле находится порядка 100 российских туристов. Отказываться от поездок в Израиль туристы не намерены - данных о массовом аннулировании запланированных поездок не поступало. Туристический поток в Израиль совсем небольшой.

Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, открыли горячую линию: +972 54 962 23 41.

Накануне утром Израиль был обстрелян несколькими тысячами ракет. ХАМАС объявил, что начинает операцию "Буря Аль-Акса", ответная операция Израиля получила название "Железные мечи".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.

Теги: палестина, израиль, росавиация, ограничение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.10.2023 15:34 Мск В Израиле сейчас около 100 туристов из России. Путешественники пока не отменяют путевки на ближайшие даты

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети