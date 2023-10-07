Предполагаемый убийца бизнесмена в Прикамье попал на видеозапись с камеры наблюдения

Предполагаемый убийца бизнесмена Александра Лукова попал на запись камеры видеонаблюдения в Перми.

Управление Следственного комитета по региону выпустило ориентировку на розыск подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления".

"Разыскивается мужчина рост 170-173 см., среднего телосложения, был одет в куртку серого цвета с капюшоном, бейсболку бежевого цвета, джинсы синего цвета, перчатки серого цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел сумку черно-синего цвета. Граждан, располагающих любыми сведениями о разыскиваемом, просьба обращаться по телефонам в городе Перми: 102 или 8 (342) 249-54-55", - говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю. К сообщению прикреплена фотография разыскиваемого.

Бизнесмен был убит вечером, 5 октября. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Личность убийцы пока не установлена.

Для проведения следственных и процессуальных действий на место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленны на установление лиц, причастных к совершению преступления и установление всех обстоятельств совершенного убийства. Расследование уголовное дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.