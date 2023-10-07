Сильный ветер обесточил города и деревни в двух регионах центральной России

В Воронежской и Курской областях из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии.

По сообщениям Интерфакса, в Курской области без света остались жители 27 населенных пунктов - это более 4,4 тыс. человек. Работы по восстановлению оборванных проводов должны завершиться к завтрашнему утру.

В Воронежской области отключения произошли в шести районах, конкретное количество потребителей, оставшихся без электроэнергии, не называется.

В ЦФО действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на 7-8 октября: из-за глубокого атлантического циклона, который перемещается по европейской территории России с запада на восток, ожидаются дожди, местами сильные, в северной половине с мокрым снегом, ветер порывами 17-22 м/с, температура воздуха резко понизится.