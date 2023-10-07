Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил выбрать президента из одного кандидата или вовсе отменить выборы в следующем году. Такое заявление он сделал во время флешмоба, посвященного дню рождения президента Владимира Путина.

"Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - предложил Кадыров.

Коммерсант передает, что по мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации.

Владимир Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. 12 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке господин Путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.

Путину сегодня исполнился 71 год.