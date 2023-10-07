07 Октября 2023
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Фото: Виктор Хабаров/Zerkalo/PHOTOXPRESS.RU

В Израиле сейчас около 100 туристов из России. Путешественники пока не отменяют путевки на ближайшие даты

В Израиле, где сегодня утром началась военная операция "Железные мечи", находится около 100 туристов из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию российских туроператоров.

"Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Российские дипломаты следят за ситуацией, информирует посольство России в Израиле", — отмечается в публикации.

Между тем, российские туристы не отказываются от поездок в Израиль, сообщает ТАСС. Данных об аннулировании запланированных поездок в АТОР пока не поступало. Отмечается, что поток Израиль совсем небольшой.

Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, открыли горячую линию: +972 54 962 23 41.

Напомним, сегодня утром Израиль был обстрелян несколькими тысячами ракет. ХАМАС объявил, что начинает операцию "Буря Аль-Акса", ответная операция Израиля получила название "Железные мечи".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.

Теги: израиль, палестина, туризм


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