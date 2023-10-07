Госдепартамент США встревожен планами России по ядерным испытаниям

Госдепартамент США выразил тревогу планами России по ядерным испытаниям. Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) может быть отозвана. Российский представителя при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя это заявление, отметил, что цель такого решения состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали. Ульянов подчеркнул, что отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания.

"Мы обеспокоены комментариями посла Ульянова. Подобный шаг любого государства-участника, предпринятый без необходимости, ставит под угрозу глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывных устройств",— заявили в Госдепартаменте. Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения помощи Украине, цитирует заявление Коммерсант.

Ранее на этой неделе стало известно, что Россия может отменить запрет на ядерные испытания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дума может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Володин привел слова президента России Владимира Путина о том, что в России успешно испытана крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с двигательной ядерной установкой и закончена работа над сверхтяжёлой ракетой "Сармат". Сегодня министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что серийно произведенный "Сармат" принимается на боевое дежурство.