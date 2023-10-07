Функционер "Единой России" умер от ран после подрыва автомобиля в Херсонской области

Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля сегодня утром. Об этом сообщает РИА Новости

Ранее сенатор Игорь Кастюкевич в своем канале Telegram сообщил, что Малов пострадал во время подрыва машины в городе Новая Каховка.

В крайне тяжёлом состоянии функционер был доставлен в больницу. Спасти его не удалось. В 14.40 местного времени он умер.