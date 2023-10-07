Полиция Екатеринбурга изъяла пистолет, из которого обстреляли подростка

Екатеринбургские полицейские изъяли пистолет, предположительно, использованный во время подростковых разборок, в результате которых пострадал один из участников.

По информации руководителя пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, установлены восемь несовершеннолетних участников потасовки.

"Уже проанализированы записи уличных камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и законные представители подростков. В городскую комиссию по делам несовершеннолетних из ОВД направлена информация для принятия мер реагирования в отношении молодых людей и их законных представителей, полиция посетила школы, в которых обучаются подростки. Ситуация находится на контроле у руководства городского УМВД", - отметил Горелых.

Напомним, к двум школьникам 14 лет на автобусной остановке пристали двое подростков. Последние настойчиво уговаривали первых купить вейпы, из-за чего, после нескольких отказов, получили перцовкой в лицо. По пути домой за школьниками стала гнаться группа из 13-15 человек. Ребята разделились: один успел добежать до дома, а второго поймали, избили и расстреляли.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU ранее сообщили, что серьезных травм подросток не получил и в госпитализации не нуждался. В пресс-службе прокуратуры же отметили, что, по предварительным данным, школьник все же был госпитализирован в больницу, где ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.