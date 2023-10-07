"Железные мечи" и "Буря Аль-Аксы". Тлеющий палестино-израильский конфликт перешел в стадию огня

В результате обострения палестино-израильского конфликта пострадали уже 80 человек, сообщают местные СМИ. Столько раненых было доставлено в госпиталь "Сорока" в Беэр-Шев, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. По другим данным, раненых больше сотни. Со стороны Палестины сообщается о пяти погибших в результате действий израильской армии.

Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа и установили контроль над полицейской станцией в Сдероте, передает "Раньше всех". Несколько израильских военных якобы захвачены в заложники и переправлены через границу в Газу. Сообщается, что боевики зашли в города Офаким и Нетивот, где захватили заложников из числа гражданских. ТАСС со ссылкой на ХАМАС сообщает, что захвачены 35 человек

Армия обороны Израиля начала ответную операцию под названием "Железные мечи". Движение ХАМАС ранее сообщило, что его операция называется "Буря Аль-Акса". По данным группировки, первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов.

По сообщению ТАСС, Десятки израильских истребителей наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

Mash сообщает, что с юга Израиля вывозят военную технику, чтобы она не досталась противнику, в том числе тягачи увозят от границы истребители F16. Всё, что не успели спасти, массово захватывают боевики, уточняет канал.

Напомним, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.