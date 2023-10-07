Словакия приостановила военную поддержку Украины

Словакия приостановила военную поддержку Украины, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

Издание напоминает, что 30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победили левоцентристы. Партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо выступает против помощи Киеву, которая "лишь продлевает конфликта и страдания мирного населения". Партия Фицо ранее обещала не только прекратить поставку вооружений Украине, но и заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против санкций в отношении России

Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября поручила Фицо сформировать коалиционное правительство, дав ему время до 16 октября. Сама Чапутова поддерживает оказание военной помощи.



В 2022 году Словакия предоставила Украине вооружения на сумму €168 млн и была одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи Киеву. Фицо, который был словацким премьером в 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах, заявил после выборов, что его страна испытывает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому Братислава не будет поддерживать Киев в военном отношении. При этом он пообещал продолжить гуманитарную помощь Украине.