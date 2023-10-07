07 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кургане ночью загорелась больница скорой помощи. Из огня спасли пять человек

В Кургане ночью загорелась больница скорой медицинской помощи. Силами огнеборцев из пламени спасли пять человек, сообщает управление МЧС по региону.

Возгорание началось ночью, около двух часов. Прибывшие пожарные зафиксировали, что горит подсобное помещение столовой, пожар начался с постельных принадлежностей. Пожару присвоили повышенный ранг, огонь распространился на 25 "квадратов"

Сотрудники эвакуировали 25 человек из числа персонала и пациентов, с помощью масок спасаемого спасено 5 человек.

В 02.30 пожар по повышенному рангу на площади 25 кв. м. локализован, в 02.35 ликвидировано открытое горение.

В тушении участвовали 66 человек личного состава ведомства и 19 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

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