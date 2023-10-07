"Сотни ракет запущены с территории Газы". Армия Израиля готовится к войне

Конфликт Палестины и Израиля вновь перешел в активную фазу. По данным местных СМИ, в субботу утром по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения, передает Интерфакс.

Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями ракет. Медики подтвердили, что 16 человек были ранены, двое находятся в критическом состоянии, одна женщина погибла.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу.

Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Военные предупредили, что жителям юга и центра страны "следует находиться в непосредственной близости от охраняемых районов, а те, кто находится на периферии Газы, должны оставаться в пределах безопасного пространства".

"ХАМАС является правящей организацией в секторе Газа, ответственной за это нападение, и будет нести отвесность за последствия и за произошедшие события", - подчеркивается в сообщении армии.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.

Коммерсант сообщает, что группировка ХАМАС объявила войну Израилю. Глава военного крыла палестинского исламистского движения Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. "Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - говорится в сообщении на сайте военного крыла.