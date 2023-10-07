07 Октября 2023
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Фото: Дима Зимарев / &quot;Чойс&quot;

Лев с золотыми яйцами покинул главную пешеходную улицу Екатеринбурга

"Подарок городу" Екатеринбургу от компании "Сима-ленд" - пластиковый пятиметровый лев с золотистой гривой и гениталиями, - без предупреждения покинул главную пешеходную улицу Вайнера под покровом ночи, так же как и появился. В Telegram-канале Сима-ленд live появилось сообщение, что льва убрали, поскольку горожане не оценили юмор.

"Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. 
Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир", - говорится в сообщении.

Скульптура Льва с золотыми яйцами от Сима-ленда на улице Вайнера(2023)|Фото: Дима Зимарев / "Чойс"

Скульптура Льва с золотыми яйцами от Сима-ленда на улице Вайнера(2023)|Фото: Дима Зимарев / "Чойс"

Напомним, лев появился на Вайнера несколько дней назад в качестве подарка горожанам от бизнесмена Андрея Симановского. По словам представителей "Сима-ленда", идея скульптуры появилась по некой аналогии с установки подобной статуи быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке и в Шанхае. В компании не скрывают, что их привлекло то, какие очереди собираются в США, чтобы погладить "золотые яйца" быка для финансовой удачи. Однако для скульптуры Екатеринбурга был выбран гигантский лев, который, по утверждению "Сима-ленда", 30 тыс. лет назад проживал на Урале. Это не единственное отличие от нью-йоркской статуи - у екатеринбургской гениталии оказались в три раза больше. Горожане подарок не оценили, потребовали общественных обсуждений перед установкой скульптур в центре города и создали петицию за демонтаж объекта. Вступилась за льва телеведущая Ксения Собчак. Она назвала екатеринбуржцев "занудами"

Теги: Лев, скульптура, золотые яйца, Вайнера, Сима-ленд, Симановский


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