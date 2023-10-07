"Сармат" заступает на боевое дежурство

Комплексы "Сармат" начали поставлять в армию России. Сейчас на головном объекте РВСН проводятся работы по оснащению ракетами пятого поколения первого ракетного полка. Завершаются строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, который посетил завод "Красмаш" в Красноярском крае, где производят новые ракетные комплексы.

Министру показали цеха и технологический процесс создания "Сармата". Комплекс начали собирать серийно, скоро первые ракеты поступят на боевое дежурство.

"Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", – сказал Шойгу.

Руководитель АО "Красмаш" доложил, что производственные мощности завода расширены, скоро в эксплуатацию войдет новый производственный корпус механообрабатывающего производства площадью 18 тыс. кв. метров на 300 рабочих мест, оборудованных по самым современным стандартам.

Добавим, что о подготовке к принятию "Сармата" в войска Минобороны сообщало в январе прошлого года. Тогда военные планировали поставить комплекс на вооружение до конца 2022 года. "В Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат". Изготовленное на предприятиях промышленности серийное оборудование с начала 2021 года поступает в соединение, организован монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта", - говорится в сообщении Минобороны от 8 января 2022 года.

РС-28 "Сармат" - российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. "Сармат" пришел на смену советским ракетам Р-36М2 "Воевода". Ракета оснащена тем же двигателем, что и у предшественника, прошедшим модернизацию. В концепции "Сармат" делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами противоракетной обороны, а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО; заложенная в ракете технология "орбитальной бомбардировки" позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей THAAD, а также позволяет осуществлять запуски гражданских космических аппаратов.

Ранее на этой неделе стало известно, что Россия может отменить запрет на ядерные испытания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дума может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Володин привел слова президента России Владимира Путина о том, что в России успешно испытана крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с двигательной ядерной установкой и закончена работа над сверхтяжёлой ракетой "Сармат".