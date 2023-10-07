07 Октября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

В Коврове прошла церемония торжественного захоронения ещё одного солдата Великой Отечественной войны

Накануне в Коврове прошла церемония прощания и перезахоронения останков красноармейца Ивана Чунаева. Имя ещё одного пропавшего без вести солдата Великой Отечественной войны удалось установить благодаря сохранившемуся медальону. Всего в ходе поисковой экспедиции «Днепровский рубеж – 2023» в Шкловском, Дрибинском и Горецком районах Республики Беларусь были подняты останки 42 бойцов и командиров Красной армии.

Иван Емельянович Чунаев родился в 1914 году в селе Кусакино Ковровского района. До войны работал на фабрике им. Абельмана, откуда и был призван в ряды РККА в 1940 году. В ходе поисковых работ в Коврове была найдена его внучатая племянница Наталья Воробьёва, которая приняла решение захоронить останки бойца на малой Родине.

церемония захоронения(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в траурном митинге на площади Победы приняли участие заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина, глава города Коврова Елена Фомина, председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов, представители ветеранских и молодёжных организаций, активисты Поискового движения России и родственница бойца Наталья Воробьёва.

церемония захоронения(2023)|Фото: avo.ru

Кроме прощания с ковровским воином состоялась передача останков ещё одного найденного красноармейца Ивана Кручинина делегации Ульяновской области. Бойца доставят на родную землю, где его с нетерпением ждут родные. Он обретёт вечный покой на Аллее Славы городского кладбища Ульяновска. А Иван Чунаев торжественно захоронен на Аллее Героев Троицко-Никольского кладбища города Коврова с отданием ему воинских и духовных почестей.

«Спустя более 80 лет домой из последнего боя вернулись домой Иван Чунаев и Иван Кручинин. Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в их судьбе – поисковикам Владимирской области и всем неравнодушным гражданам, которые помнят и чтят наших земляков-героев. Победа будет за нами!» – уверена Елена Янина.

Теги: церемония захоронения бойца красной армии, красноармеец, поисковое движение


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