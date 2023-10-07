Во Владимирской области чествовали победителей конкурса в сфере охраны труда

6 октября в Доме культуры молодежи во Владимире состоялась региональная информационно-практическая конференция «Повышение культуры безопасности труда». Её участниками стали заместитель Губернатора Константин Баранов, министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев, представители бизнеса из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов России.

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, главными темами мероприятия стали вопросы, касающиеся законодательства в сфере охраны труда, соблюдения защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда, подготовки кадров в сфере охраны труда, оценки рисков на рабочих местах, нормы выдачи средств индивидуальной защиты. Для участников конференции работала выставка индивидуальных средств защиты.

«Тема охраны труда и безопасности на производстве затрагивает всех граждан нашей страны. Это важнейшие аспекты работы каждого предприятия, ведь от них зависит жизнь человека. Владимирская область подтвердила высокий уровень организации и безопасности труда. В городе Сочи наших специалистов наградили за высокие показатели в области клиентоцентричности и внедрении принципов бережливых технологий в сфере содействия занятости населения. Сегодня будут награждены победители конкурса «Лучшая организация работы по охране труда во Владимирской области». Поздравляю всех его участников и победителей. Желаю, чтобы у всех были безопасные условия для трудового процесса, уверенных решений и движения вперед!» – сказал Константин Баранов.

Организации региона, добившиеся успехов в создании безопасных условий труда, сокращении производственного травматизма и профзаболеваемости, отмечены дипломами и памятными подарками. Этот конкурс ежегодно проводит Министерство труда и занятости Владимирской области.

«Конкурсная комиссия оценивала условия труда, наличие средств индивидуальной защиты, проведение профосмотров, мероприятий по охране труда, динамику показателей травматизма, нештатные ситуации. Также принималось во внимание грамотное ведение документации и принятие профилактических мер», – пояснил Андрей Григорьев.

В этом году победителями областного конкурса в сфере охраны труда стали:

– в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы» – АО «Ковровское карьероуправление»;

– в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций непроизводственной сферы» – ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория»;

– в номинации «Лучшая организация работы по охране труда в бюджетной сфере» – средняя образовательная школа п. Городищи Петушинского района;

– в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций малого предпринимательства с численностью работников до 100 человек» – ООО «ДСК Пластик Омниум Инерджи».