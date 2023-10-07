07 Октября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Вторая Школа креативных индустрий открылась во Владимирской области в Гусь-Хрустальном

Накануне в городе Гусь-Хрустальном на базе Детской школы искусств им. М.А.Балакирева торжественно открыли Школу креативных индустрий (ШКИ). В церемонии участвовали заместитель Губернатора Владимир Куимов, министр культуры Владимирской области Ольга Демина, советник Губернатора по культуре Роман Мирошниченко, глава администрации Гусь-Хрустального Алексей Соколов, руководство учреждения, преподаватели и учащиеся.

открытие креативной школы во владимире(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, это вторая Школа креативных индустрий в регионе и первая – среди муниципальных детских школ искусств, получивших средства на реализацию проекта. Всего здесь будут заниматься 120 ребят. Её деятельность в Гусь-Хрустальном интегрирована в образовательное пространство ДШИ. Учащиеся художественного, музыкального, театрального отделений школы получат новые компетенции, которые позволят в будущем сделать более привлекательной профессию преподавателя, открыть возможности к постижению новых горизонтов для реализации своего творческого потенциала.

креативная школа во владимире, оркестр(2023)|Фото: avo.ru

На оснащение Школы креативных индустрий было выделено свыше 111 млн рублей. В ней организована работа 6 студий по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR/AR.

креативная школа во владимире(2023)|Фото: avo.ru

«Создавая школы креативных индустрий в муниципалитетах, мы преследуем главную цель – равные возможности для разных детей. Сегодня не обязательно уезжать в крупные города, чтобы овладеть интересными новыми профессиями. Можно жить в своём небольшом городе и заниматься бесплатно в школе креативных индустрий. Очень важно, чтобы большее число наших детей получило такие возможности. Президент многократно говорил, что создавая возможности для наших детей, мы создаём отличное, защищённое будущее, потому что дети в родном городе имеют возможность получить предпрофессиональную подготовку», – подчеркнул Владимир Куимов.

креативная школа во владимире, музыка(2023)|Фото: avo.ru

«Федеральный проект «Придумано в России», благодаря которому в Гусь-Хрустальном открыли Школу креативных индустрий, предоставляет возможность реализовать себя, попробовать себя предпрофессионально в достаточно нежном возрасте. В этом году 120 детей из Гусь-Хрустального получают уникальную возможность стать профессиональными фотографами, мультипликаторами, дизайнерами, артистами. Сегодня они, по сути, получают свою путёвку в будущее», – отметила Ольга Демина.

креативная школа во владимире, ансамбль, гитары(2023)|Фото: avo.ru

Гостям презентовали студийное оборудование, на котором они попробовали себя в роли ди-джея, аниматора-мультипликатора. Особенный интерес вызвала студия интерактивных технологий. Творческий подарок школе преподнёс прославленный музыкант Роман Мирошниченко: он исполнил несколько музыкальных композиций на гитаре.

Теги: школа креативных индустрий, анимация, интерактивные цифровые технологии


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