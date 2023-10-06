07 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Глава СКР поручил доложить о смертельном ДТП в Югре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СКР Александру Мязину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ход следствия и его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Днем 5 октября 2023 года в деревне Лямина Сургутского района 17-летний гражданин иностранного государства, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением и съехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов – семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. В результате аварии женщина и ребенок скончались. Водитель покинул место ДТП, но впоследствии был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия).

Теги: мигрант, ДТП, мать, ребенок, отец, семья, Лямино, подросток


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Ранее 06.10.2023 12:25 Мск В Югре несовершеннолетний водитель-мигрант сбил на тротуаре семью из трех человек

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