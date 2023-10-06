Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чеченской Республики

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил в своем Telegram-канале, что его племяннику и сыну главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнему Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской республики, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат назвал Адама Кадырова "исключительно грамотным, всесторонне образованным и целеустремленным молодым человеком", который с юных лет проявлял лидерские и организаторские качества. По словам Делимханова, Адам выучил наизусть Коран, проявляет себя в учебе, интересуется языками и литературой.

Отметим, что ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание "Заслуженный работник социальной сферы" своей дочери Хадижат Кадыровой – она является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Девушке 23 года. Кроме того, Кадыров присвоил звание "Народная артистка Чечни" своей старшей дочери Айшат (24 года), а за день до этого он назначил эту девушку вице-премьером республики по социальным вопросам. До этого Айшат возглавляла министерство культуры Чечни.

Здравоохранение в Чечне курирует еще одна дочь Кадырова – 20-летняя Хутмат получила это назначение в марте 2023 года. Министром имущественных и земельных отношений Чечни является 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат. Всего у главы Кадырова 14 детей.

В Кремле не возражают против такой "трудовой династии" во власти Чечни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначения в правительстве региона – "прерогатива главы субъекта".

Напомним, ранее Адам Кадыров оказался в эпицентре скандала, после того, как избил подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в мае 2023 г. сжег Коран недалеко от мечети Волгограда. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение. В конце августа 2023 г. уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его. В конце сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео с избиением Журавеля. Глава Чечни заявил, что одобряет действия несовершеннолетнего сына.

В полиции заявили, что не станут возбуждать уголовное дело в отношении сына Кадырова из-за его возраста, "поскольку уголовная ответственность наступает с 16 лет".

Отметим, что по законам РФ лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ) и др.

Примечательно, что заявитель просил возбудить уголовное дело не на Кадырова-младшего, а на сотрудников СИЗО, допустивших подростка в изолятор. Но про них в ответах силовых ведомств вообще ничего не говорится – правоохранительные органы просто проигнорировали вопрос.