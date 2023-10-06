07 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

Правительство РФ утвердило особый порядок въезда украинцев в Россию

Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины, приезжающих из третьих стран, сообщают РИА Новости.

"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях", — указано в публикации.

С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в страну с территории других государств только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево".

"Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств", — говорится в документе.

Нововведение не распространяется на лиц в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

Порядок въезда в Россию, действующий для граждан Украины, находящихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, остается прежним. Они могут въезжать в страну через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

Теги: порядок въезда, Украина, Россия


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