07 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

Из-за провокаций в отношении журналиста в МИД России был срочно вызван Посол Кипра в Москве

МИД России вызывал посла Кипра из-за задержания российского журналиста, сообщили Накануне.RU в дипломатическом ведомстве.

6 октября в МИД России был срочно вызван Посол Кипра в Москве. Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также сотрудника Посольства России Дмитрия Дойникова при исполнении им служебных обязанностей.

5 октября под предлогом лишения российского журналиста вида на жительство по стандартному обвинению в "угрозе национальной безопасности" кипрские спецслужбы попытались его задержать с применением грубой силы для последующего выдворения. В результате журналист и находившийся на месте происшествия сотрудник дипмиссии получили телесные повреждения. Гасюк с серьезной травмой руки был брошен за решетку.

В МИД назвали надуманными ссылки на неподобающую деятельность журналиста, отметив провокационное и жесткое поведение силовиков. Также в ведомстве подчеркнули, что в МИД не ответили на запросы Посольства в Никосии. Вместо этого были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием.

"Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы. Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений", - говорится в сообщении.

В "Российской газете" сообщают, что в настоящий момент корреспондент возвращается домой, на Родину.

Теги: журналист, МИД, посол, заявление, Кипр, Гасюк


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