06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге простились со штурманом, погибшим из-за летчика-предателя Максима Кузьминова

В Екатеринбурге простились со штурманом Хушбахтом Турсуновым, погибшим из-за летчика-предателя Максима Кузьминова, сообщает RT на русском.

Церемония прошла с соблюдением всех воинских почестей. Известно, что Хушбахт Турсунов отказался от гражданства Таджикистана ради службы в ВС РФ. После прощания тело штурмана перевезут в Таджикистан, где его похоронят по местным обычаям.

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. На ней он рассказал, что с ним были ещё двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться и, по словам Кузьминова, их, "возможно, ликвидировали". Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Кроме того, было опубликовано видеообращение летчика-предателя, в котором он признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн рублей).

Мать Кузьминова была индивидуальным предпринимателем, ее компания ликвидирована еще в 2005 году. По словам родственницы, она пропала весной — знакомые не могли с ней связаться. Женщина могла уехать за границу, предположительно в Турцию.

Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию.

Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов, уроженец Алтайского края.

Уголовное дело в отношении летчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ, сообщает RT.

Теги: Максим Кузьминов, ледчик предатель, Ми-8, угон вертолета, Хушбахт Турсунов, Никита Кирьянов


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