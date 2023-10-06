СМИ: Крупным нефтяным компаниям рекомендовали удержать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Российским вертикально интегрированным нефтяным компаниям (Лукойл, Роснефть, Газпром нефть и т.д.) на совещании в Минэнерго рекомендовали удержать розничные цены на топливо на уровне 21 сентября, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом совещания.

"Цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тыс. руб. за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тыс. руб. за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", - говорится в протоколе совещания.