06 Октября 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Компания из Минска предложила Екатеринбургу помощь в строительстве второй ветки метро

Компания "Минскметропроект" в лице директора Михаила Рудько предложила властям Екатеринбурга помощь со строительством второй ветки метро. По его словам, сейчас проект обойдется городу дешевле на 5-20%, если сравнивать с планом расходов 10-летней давности.

Свое предложение бизнесмен озвучил на форуме 100+ TechnoBuild, проходившем в Екатеринбурге. По его словам, современные технологии - тоннелепроходческие комплексы (ТПМК) - гораздо более эффективные, износостойкие и выполняют работу качественнее, что позволит удешевить процесс. Сами ТПМК тоже упали в цене за счет иностранных аналогов, в том числе и китайских. Рудько заявил, что готов помочь уральской столице с долгожданной второй веткой, а компания не против сотрудничать с городским проектировщиком.

В свою очередь министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заявил, что даже несмотря на заманчивое предложение, денег в бюджете на метро нет. При этом, по его словам, проектные работы ведутся, а властям пока приходилось только надеяться. Однако теперь регион и город знают, что к ним могут прийти на помощь друзья из Белоруссии.

Напомним, ранее о строительстве дополнительных станций метро уже сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, городская администрация обдумывает возможность продлить уже существующую ветку в районе Уралмаш, однако все это пока на стадии обсуждения. О том, где появятся новые станции, мы писали ранее.

Теги: метро, вторая ветка, Екатеринбург, 100+


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