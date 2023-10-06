06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Обвиняемую в получении взятки директора тюменской школы оштрафовали на два миллиона

Обвиняемую в получении взятки директора тюменской школы № 9 Елену Кириллову оштрафовали на 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

42-летняя Елена Кириллова признана виновной в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий.

Также ее лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.

В период с мая 2021 по октябрь 2022 Кириллова получала взятки от индивидуального предпринимателя, занимающегося производством стекольных и отделочных работ. Индивидуальный предприниматель перечислял на ее банковский счет по мере заключения договоров деньги в качестве взятки в размере 10% от цены каждого договора. Общая сумма взятки составила 448 тысяч рублей.

Теги: Елена Кириллова, взятка, штраф


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