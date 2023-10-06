Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

"Россия забрала 60 тел погибших бойцов, украинской стороне переданы 64 тела", - написал он в своем Telegram-канале.

Предыдущий обмен стороны провели 4 августа. Тогда Саралиев сообщил, что Москва передала 44 тела Киеву, Киев — 160 тел Москве.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинские силы лишились более 90 тысяч человек. О потерях российской стороны официальных данных нет.