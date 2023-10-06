СМИ: В Чечне до школ не дошли учебники Мединского с главой про кавказцев-коллаборантов

В Чечне из школ изымают новые учебники истории авторства экс-министра культуры России Владимира Мединского. СМИ сообщают, что недовольство местных властей и педагогов вызвала глава о депортации кавказских народов в середине XX века.

По данным издания "Кавказский узел"*, возмущение вызвал тезис о том, что причиной переселения стало сотрудничество чеченцев с нацистами.

В конце сентября об изъятии книг сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов, но затем он удалил свой пост в соцсети. Тем не менее, из некоторых школ учебники забрали, в другие – просто не завезли, детей учат по старым учебникам.

В конце сентября Baza сообщала, что до Мединского донесли позицию руководства кавказских республик, в частности – Рамзана Кадырова, и автор согласился доработать абзац про депортацию. Появилось даже фото новой редакции издания: там говорится, что выселение народов было "трагической страницей" и в "условиях близости фронта" их "огульно обвинили в предательстве". Справедливость в отношении депортированных, согласно новому варианту учебника, была восстановлена позднее в СССР и Российской Федерации.

В Чечне выразили удовлетворение такой формулировкой, но интересуются, будет ли фрагмент о депортации переписан в учебниках, которые разошлись по школам всей страны, отмечает "Кавказский узел"*.

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ