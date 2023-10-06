Во Франции возмутились "вливанием денег в коррумпированную Украину"

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился коррумпированности Украины и тому, что ЕС "накачивает" ее деньгами.

"С ума сойти! Даже Жан-Клод Юнкер, теперь уже не возглавляющий Еврокомиссию, проболтался: Украина полностью коррумпирована, заявил он! А мы отправляем туда миллиарды евро, а некоторые сумасшедшие даже хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, что станет нашей гибелью", - написал Филиппо в X, призвав положить конец этому безумию, пишет РИА Новости.

Напомним, в сентябре была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.

Миллиардер Илон Маск опубликовал мем про "страдающего" президента Украины Владимира Зеленского, который просит о помощи. Кадр, выложенный Маском в X, подписан так: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". На картинке изображен "страдающий персонаж" с лицом Владимира Зеленского.