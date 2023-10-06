06 Октября 2023
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Фото: LetterOne Group

Михаил Фридман подумывает вернуться в Россию - Mash

Российский миллиардер Михаил Фридман планирует вернуться в Россию из Лондона, о чем, якобы, ведет кулуарные переговоры, пишет Mash, ссылаясь на адвоката Александра Добровинского. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным канала, больше всего Фридмана беспокоят возможные последствия за пожертвования, которые, якобы, были осуществлены бизнесменом и его партнером Петром Авеном в 2022 году в интересах Украины. СМИ писали, что банкиры таким образом пытаются добиться снятия с них западных санкций, но результат не последовал, а на Украине на Фридмана и вовсе завели уголовное дело.

В марте 2022 года Фридман дал жалостливое интервью, в котором заявил, что не имеет денег для похода в ресторан из-за санкций. В интервью испанской газете El Pais бизнесмен пояснил, что британские власти должны выделить ему определенную сумму, чтобы он мог оплачивать транспорт и покупать еду. "Не знаю, хватит ли этого, чтобы нормально жить, без излишка. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом", – сказал основатель Альфа-банка.

Ранее предприниматель также пожаловался, что его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.

Также на "бедную жизнь" под санкциями жаловался Петр Авен. Уехать из страны он не хочет – потом не сможет вернуться. Банкир рассказал, что не может нанять шофера, а сам он водить не умеет.

Теги: михаил фридман, лондон, санкции


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