В парке "Уралмаш" завершили установку колеса обозрения

06 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Летний парк &quot;Уралмаш&quot; 2.0&quot; / t.me/park_uralmash

В парке "Уралмаш" завершили установку колеса обозрения

В Летнем парке "Уралмаш" наконец закончили с установкой колеса обозрения. Об этом сообщается в Telegram-канале парка. Сроки запуска пока не раскрывают, однако, предварительно, аттракцион планируют открыть для горожан уже этой осенью.

"Добавим освещение и благоустройство вокруг. Скоро будет красиво!" – говорится в сообщении.

Диаметр колеса обозрения составляет 25 м., а поездка занимает пять минут. Для удобства пассажиров во всех 18 закрытых кабинках летом будет работать кондиционер, а с наступлением холодов - обогреватель. Аттракцион запланирован как всесезонный.

Колесо обозрения в летнем парке "Уралмаш" в Екатеринбурге(2023)|Фото: telegram-канал "Летний парк "Уралмаш" 2.0" / t.me/park_uralmash

Напомним, Летний парк "Уралмаш" три года подряд принимал участие в конкурсе на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом году пришла долгожданная победа, однако парк все же остался без федеральных средств - Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России" для определения кандидатов в гордуму. При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также глава комитета по благоустройству администрации Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.

Ранее рекреационную зону отдали под крыло ЦПКиО, пообещав обустроить в нем аттракционы и зоны отдыха.

Теги: Уралмаш, колесо обозрения, Летний парк Уралмаш


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети