В парке "Уралмаш" завершили установку колеса обозрения

В Летнем парке "Уралмаш" наконец закончили с установкой колеса обозрения. Об этом сообщается в Telegram-канале парка. Сроки запуска пока не раскрывают, однако, предварительно, аттракцион планируют открыть для горожан уже этой осенью.

"Добавим освещение и благоустройство вокруг. Скоро будет красиво!" – говорится в сообщении.

Диаметр колеса обозрения составляет 25 м., а поездка занимает пять минут. Для удобства пассажиров во всех 18 закрытых кабинках летом будет работать кондиционер, а с наступлением холодов - обогреватель. Аттракцион запланирован как всесезонный.

Напомним, Летний парк "Уралмаш" три года подряд принимал участие в конкурсе на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом году пришла долгожданная победа, однако парк все же остался без федеральных средств - Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России" для определения кандидатов в гордуму. При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также глава комитета по благоустройству администрации Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.

Ранее рекреационную зону отдали под крыло ЦПКиО, пообещав обустроить в нем аттракционы и зоны отдыха.